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Администрация ПВТ получила полномочия по контролю над криптовалютами
Источник материала: АФН
Администрации Парка высоких технологий предоставлены полномочия по контролю над деятельностью резидентов ПВТ, осуществляющих финансовые операции, следует из подписанных сегодня декрета №1 и указа №111.
«Документы [направлены] на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий», - говорится в сообщении пресс-службы президента.
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Администрации Парка высоких технологий предоставлены полномочия по контролю над деятельностью резидентов ПВТ, осуществляющих финансовые операции, следует из...
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