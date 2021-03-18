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Администрация ПВТ получила полномочия по контролю над криптовалютами

18.03.2021 19:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Администрации Парка высоких технологий предоставлены полномочия по контролю над деятельностью резидентов ПВТ, осуществляющих финансовые операции, следует из подписанных сегодня декрета №1 и указа №111.

«Документы [направлены] на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

 
 
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Администрации Парка высоких технологий предоставлены полномочия по контролю над деятельностью резидентов ПВТ, осуществляющих финансовые операции, следует из...
 
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