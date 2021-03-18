ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Латушко: Голосование не отменяет внешнее и внутреннее давление на режим

18.03.2021 19:01 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил, что как гражданин Беларуси своим голосом поддерживает инициативу Светланы Тихановской, но отметил, что голосование не отменяет давление на режим Лукашенко.

«Как гражданин Беларуси я понимаю важность взаимной поддержки всех демократических сил и поддержу своим голосом инициативу Светланы Тихановской. Она является избранным лидером беларуского народа. Исходя из мандата, предоставленного ей беларусами, она имеет право представлять позицию большинства граждан нашей страны в любых переговорах», - заявил Латушко.

Вместе с тем, он считает, что никакое голосование не отменяет выполнение режимом Лукашенко обязательных для начала диалога требований - освобождение всех репрессированных, а также прекращение насилия и наказание виновных.

«Все эти требования должны быть выполнены до переговоров, предметом которых должна стать организация новых выборов. А для этого сейчас крайне важно сосредоточиться на внутреннем и внешнем давлении на режим», - заявил Латушко.

«Именно эти задачи стоят в центре внимания НАУ», - добавил он.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил, что как гражданин Беларуси своим голосом поддерживает инициативу Светланы Тихановской, но отметил,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не менее 10 компаний были исключены из Парка. Узнали, кто это, правда, нашли не всех
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by