Минтранс Беларуси вводит сезонные ограничения на республиканских дорогах

Источник материала: АФН

Минтранс Беларуси вводит временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин на республиканских автомобильных дорогах общего пользования.

Постановлением ведомства №4 от 1 марта 2021 года утвержден перечень республиканских автомобильных дорог, на которых с 25 марта по 25 апреля максимальная нагрузка на одиночную ось не должна превышать 9 т.

В летний период с 24 мая по 15 сентября на республиканских автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 градусов допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 т.