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Минтранс Беларуси вводит сезонные ограничения на республиканских дорогах

18.03.2021 19:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минтранс Беларуси вводит временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин на республиканских автомобильных дорогах общего пользования.

Постановлением ведомства №4 от 1 марта 2021 года утвержден перечень республиканских автомобильных дорог, на которых с 25 марта по 25 апреля максимальная нагрузка на одиночную ось не должна превышать 9 т.

В летний период с 24 мая по 15 сентября на республиканских автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 градусов допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 т.

 
 
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Минтранс Беларуси вводит временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин на республиканских автомобильных дорогах общего...
 
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