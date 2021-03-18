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Свастику и символы СС нарисовали на здании синагоги в Гомеле

18.03.2021 19:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Свастику и символы СС нарисовали на здании синагоги в Гомелесообщил агентству "Интерфакс-Запад" глава гомельской еврейской общины "Бейт Яаков" Йосеф Жолудев в четверг.

"Свастику и символы СС нарисовали позади здания синагоги. Насколько мне известно, владелец (еврейская община арендует здесь часть помещений - ИФ) сообщил об инциденте в милицию", - рассказал Жолудев. 

По его словам, свастику на здании синагоги рисовали и в прежние годы, например, в 2014-м. Община воспринимает это как проявление бытового антисемитизма, хулиганства.

На сайте общины "Бейт Яаков" сказано, что евреи появились в Гомеле в первой половине XVI века. На рубеже XIX-XX они составляли большую часть населения города. В годы Великой Отечественной войны на его территории было создано 4 гетто, где содержалось около 4 тыс. евреев. Практически все они были расстреляны. Вблизи города воздвигнут памятник жертвам нацизма. 
После войны число проживающих в Гомеле евреев постепенно уменьшалось. С конца 1980-х годов началось восстановление еврейской жизни в Гомеле. Была воссоздана еврейская община "Бейт Яаков", её членами себя считают около 200 евреев.
 
Теги: Гомель
 
 
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Свастику и символы СС нарисовали на здании синагоги в Гомеле, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" глава гомельской еврейской общины "Бейт Яаков" Йосеф Жолудев в...
 
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