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Волков - Дмитриев: весна в Беларуси - политика, протесты и Евровидение

18.03.2021 19:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием заместителя председателя политической партии "Союз" Глеба Волкова и сопредседателя движения "Говори правду" Андрея Дмитриева.

© Sputnik / Алексей Дружинин
Кто обзывается, тот сам так называется: что Путин ответил Байдену

Темы беседы:

― белорусская политическая весна: круглые столы диалога и призывы к протестам, звучащие из- за рубежа;

― агрессивные заявления Байдена и обострение ситуации в Донбассе: что планирует Запад?

― 18 марта исполняется ровно сто лет со дня подписания Рижского мирного договора;

― "Евровидение - 2021": участвовать ли Беларуси?

Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием Глеба Волкова и Андрея Дмитриева смотрите на Sputnik Беларусь.

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Каких политических событий в Беларуси ждать весной и ехать ли белорусам на Евровидение - в итогах недели на радио Sputnik.
 
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