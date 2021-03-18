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Волков - Дмитриев: весна в Беларуси - политика, протесты и Евровидение
18.03.2021 19:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием заместителя председателя политической партии "Союз" Глеба Волкова и сопредседателя движения "Говори правду" Андрея Дмитриева.
© Sputnik / Алексей Дружинин
Темы беседы:
― белорусская политическая весна:
― агрессивные заявления
― 18 марта исполняется ровно сто лет со дня подписания
― "
Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием Глеба Волкова и Андрея Дмитриева смотрите на Sputnik Беларусь.
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Каких политических событий в Беларуси ждать весной и ехать ли белорусам на Евровидение - в итогах недели на радио Sputnik.
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