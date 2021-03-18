Движение фур ограничат на дорогах Беларуси с 25 марта

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Министерство транспорта Беларуси вводит сезонные ограничения для фур на передвижения по дорогам с 25 марта по 25 апреля.

Максимальная нагрузка на одиночную ось автомобилей составит до 9 тонн на некоторых республиканских дорогах.

При этом с 24 мая по 15 сентября на республиканских трассах с асфальтобетонным покрытием с 11:00 до 20:00 при дневной температуре воздуха выше +25°С максимальная нагрузка на ось не должна превышать более шести тонн.

Временные ограничения, установленные на летний период, не затронут колесные тракторы, используемые в сельском хозяйстве, транспортные средства, связанные с ликвидацией последствий ЧС и ДТП, перевозящие пассажиров, живых животных, цветы, грузы гуманитарной помощи, дорожные битумы, бетонные и асфальтобетонные смеси, опасные грузы, зерно, комбикорм, семенной фонд и ряд других грузов.

Полный список дорог, где будут действовать ограничения, указан в постановлении Минтранса № 4 от 1 марта 2021 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.