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Дрэг-квин vs Лукашенко. Как из советского шампанского сделать пулю для диктатуры
Источник материала: Навiны
Белорусы в Беларуси верят, что в день ухода Лукашенко шампанское в Минске будет литься рекой. Белорусы в Швеции верят, что их протест против продажи «Советского шампанского» в единственной, а потому влиятельной алкосети страны вызовет политический скандал, новые санкции и падение золотых цепей на родине.
Дитя Советского Союза, эмигрант из наших Эдвард Тарлецкий — сценический псевдоним Мадам Жу-жу — наряжается в женскую одежду, рисует яркий макияж и с подругой-художницей идет доступным ему способом свергать диктатуру в Беларуси. Они протестуют против продажи «Советского шампанского» в алкомекке Швеции.
Эдвард — первый открытый белорусский гей, дрэг-квин, травести-дива, политический беженец. Людмила Христесева эмигрировала в Швецию по семейным обстоятельствам. С той стороны цивилизации они долбят режим вместе с другими белорусами Швеции.
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Перед новым 2021 годом в Швеции государственный алкомонополист Systembolaget начал продавать игристое вино
Эдвард Тарлецкий вместе с Людмилой Христесевой сделали несколько протестных акций, в том числе под главным офисом Systembolaget. Объединение белорусов Швеции направило руководству компании письмо с требованием прекратить продажи вина, чтобы остановить финансирование террора режима Лукашенко против политических оппонентов. Пока ответа нет.
В комментарии для Naviny.by Эдвард Тарлецкий рассказал:
«Мы призываем жителей страны не покупать “Советское шампанское”, потому что эти средства идут на усиление репрессий. Надеюсь, никто не будет поддерживать диктатуру. На плакаты и призывы люди позитивно реагируют. Они мало знают о репрессиях в Беларуси. У этой алкосети очень много клиентов, это большая часть населения страны, начиная с 21-летнего возраста. И их мнение не пустой звук. Здесь в Швеции общественное мнение способно поменять очень многое».
По данным правозащитников, в 2020 году было задержано 33 тысячи белорусов. По оценкам ОБСЕ, во время выборов в Беларуси и после них власти совершили массовые и систематические нарушения основных прав человека. С 2021 года Швеция является председателем ОБСЕ.
Эдвард Тарлецкий уехал из Беларуси из-за судебного преследования и угрозы тюремного заключения. Он столкнулся с несправедливостью и предвзятостью следствия и суда.
Два последних года Эдвард живет в Швеции в статусе политического беженца, до этого десять лет провел в Украине. Все это время белорус наблюдает за событиями на родине:
«За это время Лукашенко отшлифовал машину репрессий, судебную систему до идеала. Они стали блестящие, как хрустальная пуля».
Systembolaget уходит от скандала
Naviny.by обратились в Systembolaget с просьбой прокомментировать продажи в их сети товара, произведенного в Беларуси, прибыль от которого может идти на поддержание режима Лукашенко, а также высказать позицию компании по поводу нарушения прав человека в Беларуси. Ответ пока не получен.
О нарастающем политическом скандале
«Пока нет политического решения не торговать с определенной страной, мы не отказываем поставщикам во включении продуктов в ассортимент магазина».
Если выяснится, что производитель «Советского шампанского» не соблюдает права сотрудников на свободное объединение и допускает особое обращение из-за убеждений или политической принадлежности, то договор с поставщиком может быть расторгнут, добавила Ханна Хельгесдоттер Султерин.
«Советское шампанское» в шведский Systembolaget поставляет компания Tre svampar AB, созданная выходцами с востока.
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«Наша задача — дать стране больше валюты…»
«Минский завод игристых вин» не стал комментировать политическую сторону конфликта. В разговоре с Naviny.by главный специалист по защите информации Михаил Калачёв сообщил, что, по его сведениям, поставки в Швецию завод не делает.
«Производство, предприятие — оно не участвует в этих всех делах. Поскольку мы госструктура, то мы поддерживаем требования, которые нам спускаются, например, Совмином с точки зрения именно производства и реализации. А что касается всех остальных пожеланий, поверьте, это не наша стезя. Политические мотивы — это ж не наша задача. Они там мнение высказывают… Что они там возмущаются насчет продажи, то это право населения того государства. Мы в эти интриги не играем. Наша задача — реализовать и стране дать больше валюты, если речь идет об экспорте».
Сеть алкомагазинов — не единственный объект внимания шведских белорусов в борьбе за свободу на родине. Есть вопросы и к Ikea, которая в Беларуси производит мебель, а также закупает древесину.
Помимо акций протеста, Эдвард Тарлецкий и Людмила Христесева организуют перфомансы, например, развешивают бело-красно-белую одежду в центре Стокгольма, на площади Норрмальмсторг шьют многометровый бчб-флаг.
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