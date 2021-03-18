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Могилевская журналистка Скребунова оштрафована десятый раз с начала марта

18.03.2021 19:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Могилевская журналистка Алина Скребунова оштрафована десятый раз с начала марта, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Общая сумма штрафов достигла 7.540 рублей (260 базовых величин).

Могилевская журналистка Скребунова оштрафована десятый раз с начала марта
Фото носит иллюстративный хактер

Скребунова сотрудничает с польским телеканалом «Белсат», не имеющим аккредитации в Беларуси, на которую он вещает.

Журналистка и ее видеооператор Александр Сидоревский находятся за пределами страны, но планируют вернуться в Могилев, отмечает БАЖ.

 
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Могилевская журналистка Алина Скребунова оштрафована десятый раз с начала марта, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Общая сумма штрафов достигла 7.540...
 
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