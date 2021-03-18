Могилевская журналистка Скребунова оштрафована десятый раз с начала марта

Могилевская журналистка Алина Скребунова оштрафована десятый раз с начала марта, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Общая сумма штрафов достигла 7.540 рублей (260 базовых величин).



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Скребунова сотрудничает с польским телеканалом «Белсат», не имеющим аккредитации в Беларуси, на которую он вещает.

Журналистка и ее видеооператор Александр Сидоревский находятся за пределами страны, но планируют вернуться в Могилев, отмечает БАЖ.