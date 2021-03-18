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Администрация ПВТ получила дополнительные полномочия по контролю финансовых операций резидентов
Источник материала: Onliner
Сегодня администрация Парка высоких технологий получила дополнительные полномочия по контролю за деятельностью резидентов ПВТ, осуществляющих финансовые операции. Соответствующий документ 18 марта подписал Александр Лукашенко,
Документы разработаны после совещания 16 марта о проектах правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий.
Напомним, во вторник Лукашенко
По итогам совещания первый заместитель премьер-министра Николай Снопков сообщил, что полномочиями по контролю за деятельностью криптобирж и цифровыми знаками могут наделить ПВТ. Он пояснил, что согласно общеевропейским правилам Беларусь должна была обеспечить наличие соответствующего госоргана, который контролировал бы деятельность криптоплатформ.
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Сегодня администрация Парка высоких технологий получила дополнительные полномочия по контролю за деятельностью резидентов ПВТ, осуществляющих финансовые...
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