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Администрация ПВТ получила дополнительные полномочия по контролю финансовых операций резидентов

18.03.2021 19:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня администрация Парка высоких технологий получила дополнительные полномочия по контролю за деятельностью резидентов ПВТ, осуществляющих финансовые операции. Соответствующий документ 18 марта подписал Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА. 

Документы разработаны после совещания 16 марта о проектах правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий.

Напомним, во вторник Лукашенко рассказал о подготовке комплексного указа, направленного на регулирование сферы цифрового развития страны. Этот документ, по сообщению его пресс-службы, позволит сосредоточить имеющиеся ресурсы на нескольких ключевых направлениях, создать единый орган государственного регулирования, максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества.

По итогам совещания первый заместитель премьер-министра Николай Снопков сообщил, что полномочиями по контролю за деятельностью криптобирж и цифровыми знаками могут наделить ПВТ. Он пояснил, что согласно общеевропейским правилам Беларусь должна была обеспечить наличие соответствующего госоргана, который контролировал бы деятельность криптоплатформ.

 
 
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Сегодня администрация Парка высоких технологий получила дополнительные полномочия по контролю за деятельностью резидентов ПВТ, осуществляющих финансовые...
 
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