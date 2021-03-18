ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Около 100 офицеров запаса до 27 лет будут призваны на службу – указ

18.03.2021 19:29 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В 2021 году в Вооруженные Силы РБ будут призваны до 100 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет, прошедших обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеющих воинское звание офицера и зачисленных в запас.

«Это позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных Силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва», - говорится в комментарии к соответствующему указу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2021 году в Вооруженные Силы РБ будут призваны до 100 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет, прошедших обучение по соответствующим программам подготовки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дрэг-квин vs Лукашенко. Как из советского шампанского сделать пулю для диктатуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by