Около 100 офицеров запаса до 27 лет будут призваны на службу – указ

Источник материала: АФН

В 2021 году в Вооруженные Силы РБ будут призваны до 100 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет, прошедших обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеющих воинское звание офицера и зачисленных в запас.

«Это позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных Силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва», - говорится в комментарии к соответствующему указу.