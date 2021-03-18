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В Беларуси школьники побывали в парламенте на экскурсии

18.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Посидеть в кресле сенатора парламента – легко. Увидеть зал заседаний, где принимают главные законы страны – тоже можно. Старшеклассники побывали в Совете Республики Национального собрания Беларуси, передает «МИР 24».

Школьники приехали из Борисова. Для ребят провели экскурсию по зданию верхней палаты парламента. Оказывается, больше полувека здесь размещалась национальная библиотека страны. Также учащиеся смогли пообщаться с руководством Совета Республики.

«Я здесь раньше вообще никогда не была. Здесь такая атмосфера, чувствую себя частичкой Беларуси еще больше. Это интересно. И это вдохновляет на то, чтобы делать все для своей Беларуси», – поделилась впечатлениями ученица средней школы №18 г. Борисова Элина Докуко.

«Они могли прикоснуться к этой атмосфере, к нашим процедурам голосования. Ту же кнопку нажали. Когда парень приезжает в первый раз и смотрит, как это происходит – не где-то там, по телевизору, а здесь – это другое восприятие и понимание. И мы постараемся выстроить нашу беседу не в виде лекции, а в виде диалоговой площадки», – объяснил заместитель председателя Совета республики Национального собрания Беларуси Анатолий Исаченко.

Школьники из разных регионов страны здесь частые гости. Подобные встречи помогают формировать у молодежи политическую и правовую культуру.



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Школьники из разных регионов страны – частые гости в парламенте республики. Подобные встречи помогают формировать у молодежи политическую и правовую культуру.
 
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