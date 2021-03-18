Памятная акция: в Беларуси на месте сожженной деревни благоустроили мемориал

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси благоустраивают мемориалы на месте сожженных деревень. Сегодня акция прошла у памятного знака в Дорах. Здесь во время Великой Отечественной войны в церкви сожгли 146 местных жителей. Корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович рассказала подробности.

Навести порядок и отдать дать уважения всем, кто погиб на этом месте, приехали женщины со всей Минской области. Благоустройство мемориалов в Беларуси – традиция и святая обязанность каждого. На этих мемориальных плитах имена погибших и без вести пропавших жителей Воложинского района Минской области. Их здесь десятки. К подножью памятника возложили венок.

«Мемориал посвящен трагическим событиям 23 июля 1943 года, когда фашисты батальона Дирлевангера спалили здесь 146 человек, среди которых 36 детей», – сказал замдиректора Дорского учебно-педагогического комплекса Сергей Очтов.

В церковь деревни Доры нацистские каратели согнали людей и подожгли. Кому-то удалось спастись. Спустя годы эти трагические события живут в сердцах белорусов.

«За эту неделю мы благоустроим все эти трагические, но памятные для нас места. Мы отдаем дань памяти людям, которые погибли ни за что», – отметила председатель Минской областной организации Белорусского союза женщин Тамара Красовская.

В молчаливом ожидании застыли пять четырехметровых фигур. Так же молчаливо сегодня женщины благоустраивали территорию у мемориала. От сожженной церкви остался только фундамент, он и стал основой мемориала «Погибших ждут вечно». После открытия комплекса сгоревший храм тоже восстановили, но уже в другом месте.