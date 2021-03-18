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На службу в Вооруженные силы призовут порядка 100 офицеров запаса
Источник материала: ОНТ
На службу в Вооруженные Силы Беларуси вновь призовут до 100 офицеров запаса. Соответствующий указ сегодня подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко,
В частности, документом предусмотрено, что в 2021 году на службу в Вооруженные Силы будут призваны до 100 граждан Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет, прошедших обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеющих воинское звание офицера и зачисленных в запас.
Как отмечается в сообщении, реализация данного указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных Силах, а также обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва.
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На службу в Вооруженные Силы Беларуси вновь призовут до 100 офицеров запаса. Соответствующий указ сегодня подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко,...
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