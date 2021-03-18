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Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2021 год
Источник материала: ОНТ
Государственная инвестиционная программа на 2021 год была утверждена сегодня указом Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом
Как отмечается в сообщении, всего в программу вошли 102 объекта, на финансирование которых предполагается направит 664,2 млн белорусских рублей. При этом из указанной суммы 399,5 млн составят государственные вложения, а еще 105 млн – средства государственного целевого фонда национального развития.
В соответствии с программой, на 2021 год запланировано финансирование строительства и реконструкции 28 объектов, а также введение в эксплуатацию 48 объектов. В частности, в текущем году планируется закончить возведение новых школ в Барановичах, Столбцах и Бобруйске, строительство детских садов в Молодечно и Фаниполе, автовокзала, жилого дома для работников образования и полигона твердых бытовых отходов в Островце, а также ряда других проектов.
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Государственная инвестиционная программа на 2021 год была утверждена сегодня указом Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА. Как...
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