Мемориальный комплекс «Вдовы. Погибших ждут вечно» в деревне Доры привели в порядок

Источник материала: ОНТ

По местам памяти с особой миссией – сохранить то, благодаря чему, и главное кому сегодня мы живем в мире и спокойствии. В Беларуси продолжается республиканская акция по благоустройству памятников и обелисков времен Великой Отечественной войны.

Присоединились к ней сегодня неравнодушные женщины областной организации Белорусского союза женщин. В деревне Доры Воложинского района они привели в порядок мемориальный комплекс «Вдовы. Погибших ждут вечно». Это место хранит жуткую историю еще одной «сестры Хатыни». В июле 1943 года фашисты поделили жителей: одних отправили в Германию на каторжные работы, оставшихся – слабых и беззащитных женщин с детьми и стариков – согнали в церковь. Заживо сожгли 257 человек.

В планах у женского областного объединения за эту неделю посетить в Минском районе все памятники, мемориалы и братские могилы в сожжённых деревнях, чтобы почтить память и благоустроить. И тем самым еще раз сказать спасибо за подвиг, благодаря которому мы живём.

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