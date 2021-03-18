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Тело девушки нашли в общежитии в Минске

18.03.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тело девушки нашли в общежитии в Минске

В одном из столичных общежитий было обнаружено тело мертвой девушки. Об этом со ссылкой на УСК по городу Минску сообщает БЕЛТА.  

Тело 19-летней девушки без признаков жизни было обнаружено ночью в одной из комнат общежития по ул. Якуба Коласа.

Следственно-оперативной группой был проведен осмотр места происшествия, а также назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственным комитетом по факту проводится проверка по факту смерти, обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.

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Теги: Минск
 
 
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В одном из столичных общежитий было обнаружено тело мертвой девушки. Об этом со ссылкой на УСК по городу Минску сообщает БЕЛТА.   Тело 19-летней девушки без...
 
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