Тело девушки нашли в общежитии в Минске

Источник материала: ОНТ

В одном из столичных общежитий было обнаружено тело мертвой девушки. Об этом со ссылкой на УСК по городу Минску сообщает БЕЛТА.

Тело 19-летней девушки без признаков жизни было обнаружено ночью в одной из комнат общежития по ул. Якуба Коласа.

Следственно-оперативной группой был проведен осмотр места происшествия, а также назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственным комитетом по факту проводится проверка по факту смерти, обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.

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