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Тело девушки нашли в общежитии в Минске
Источник материала: ОНТ
В одном из столичных общежитий было обнаружено тело мертвой девушки. Об этом со ссылкой на УСК по городу Минску
Тело 19-летней девушки без признаков жизни было обнаружено ночью в одной из комнат общежития по ул. Якуба Коласа.
Следственно-оперативной группой был проведен осмотр места происшествия, а также назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственным комитетом по факту проводится проверка по факту смерти, обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.
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В одном из столичных общежитий было обнаружено тело мертвой девушки. Об этом со ссылкой на УСК по городу Минску сообщает БЕЛТА. Тело 19-летней девушки без...
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