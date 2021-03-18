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Без макияжа и фотошопа! 20 российских звезд, которые не боятся естественной красоты
Источник материала: ОНТ
Большинство женщин ежедневно прибегают к помощи косметики, чтобы подчеркнуть свои достоинства и ловко скрыть недостатки. Но есть и те, кто не боится показать свою естественную красоту. А мы ими восхищаемся!
Фото: shining-stars.ru, news-intime.ru, vokrug.tv
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Большинство женщин ежедневно прибегают к помощи косметики, чтобы подчеркнуть свои достоинства и ловко скрыть недостатки. Но есть и те, кто не боится показать свою...
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