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Без макияжа и фотошопа! 20 российских звезд, которые не боятся естественной красоты

18.03.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Без макияжа и фотошопа! 20 российских звезд, которые не боятся естественной красоты

Большинство женщин ежедневно прибегают к помощи косметики, чтобы подчеркнуть свои достоинства и ловко скрыть недостатки. Но есть и те, кто не боится показать свою естественную красоту. А мы ими восхищаемся!



Анфиса Чехова


Ксения Бородина


Ксения Собчак


Мария Александрова


Нюша


Анна Седокова


Слава


Лолита 


Светлана Ходченкова


Анна Семенович


Екатерина Климова


Альбина Джанабаева


Юлия Ковальчук


Рената Литвинова


Сати Казанова


Тина Канделаки


Настасья Самбурская


Равшана Куркова


Елизавета Боярская


Кристина Асмус


Фото: shining-stars.ru, news-intime.ru, vokrug.tv

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Большинство женщин ежедневно прибегают к помощи косметики, чтобы подчеркнуть свои достоинства и ловко скрыть недостатки. Но есть и те, кто не боится показать свою...
 
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