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Подморозит, ожидаются холодный ветер и снег. Прогноз погоды на 19 марта

18.03.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подморозит, ожидаются холодный ветер и снег. Прогноз погоды на 19 марта

Март капризен и переменчив в погоде, и нынешний год не стал исключением. До конца недели противостояние зимы и весны сохранится. Начнет поступать арктический воздух и похолодает.

Завтра, 19 марта, погоду будет определять область высокого атмосферного давления, по периферии которой будет поступать неустойчивая, влажная, прохладная воздушная масса с севера Европы. В результате ночью подморозит, ожидаются холодный ветер и снег.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Влажность до 80%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится.

К утру температура воздуха составит от -1°С по Гомельской области до -4°С мороза по Витебской и Брестской областям. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня – от -1°С по западу до +2°С по юго-востоку. К вечеру температура немного понизится – -2°С…+1°С.

В предстоящие выходные продолжит поступать холодный воздух с северных широт, лишь в воскресенье утром и днем в северо-западных районах страны скажется влияние более влажных воздушных масс с Балтийского моря, где и пройдёт небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, с переходом на западный умеренный, в воскресенье порывистый. Температура воздуха ночью -3°С…-9°С, днем от 0°С по северу до +5°С по югу. В начале следующей недели прохладная погода сохранится.

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Март капризен и переменчив в погоде, и нынешний год не стал исключением. До конца недели противостояние зимы и весны сохранится. Начнет поступать арктический...
 
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