Ученые рассказали о смертельной опасности кислого привкуса во рту

Источник материала: ОНТ

Постоянный кислый привкус во рту оказался предвестником сердечного приступа. Об этом свидетельствуют данные исследования британских медиков, опубликованные в издании Express , передает РИА «Новости».

Как отмечается в исследовании, на опасное состояние также могут указывать несварение желудка без отрыжки и изжоги, а также тошнота и рвота. Также указывающими на скорый приступ факторами могут быть потливость без видимой причины, бессонница и усталость.

Как утверждают специалисты, симптомы могут сохраняться как в течение нескольких дней, так и возникать внезапно. В любом случае, их возникновение – это серьезный повод обратиться за консультацией врача.

Также ранее стало известно о том, что признаком приближающегося приступа может быть чувство тревоги или беспокойства. Так, большинство людей путают эти признаки с панической атакой, многие симптомы которой схожи с признаками сердечного приступа.

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