ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые рассказали о смертельной опасности кислого привкуса во рту

18.03.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ученые рассказали о смертельной опасности кислого привкуса во рту

Постоянный кислый привкус во рту оказался предвестником сердечного приступа. Об этом свидетельствуют данные исследования британских медиков, опубликованные в издании Express, передает РИА «Новости».

Как отмечается в исследовании, на опасное состояние также могут указывать несварение желудка без отрыжки и изжоги, а также тошнота и рвота. Также указывающими на скорый приступ факторами могут быть потливость без видимой причины, бессонница и усталость.

Как утверждают специалисты, симптомы могут сохраняться как в течение нескольких дней, так и возникать внезапно. В любом случае, их возникновение – это серьезный повод обратиться за консультацией врача.

Также ранее стало известно о том, что признаком приближающегося приступа может быть чувство тревоги или беспокойства. Так, большинство людей путают эти признаки с панической атакой, многие симптомы которой схожи с признаками сердечного приступа.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постоянный кислый привкус во рту оказался предвестником сердечного приступа. Об этом свидетельствуют данные исследования британских медиков, опубликованные в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Памятная акция: в Беларуси на месте сожженной деревни благоустроили мемориал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by