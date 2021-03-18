Волейболисты солигорского «Шахтёра» стали финалистами чемпионата Беларуси

Источник материала: ОНТ

В полуфинальной серии подопечным Виктора Бекши хватило двух матчей, чтобы пройти «Легион», который представляет Гродненскую область.

Второй матч завершился со счётом 3:0. Ни в одной из партий «Легион» не набрал более 17 очков. Первая встреча также закончилась уверенной победой «Шахтёра».

В финальной серии «Шахтер» встретится с минским «Строителем». Первый матч пройдёт 27 марта в Солигорске.

За «бронзу» поспорят «Легион» и гомельский клуб «Энергия».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram