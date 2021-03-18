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Волейболисты солигорского «Шахтёра» стали финалистами чемпионата Беларуси
Источник материала: ОНТ
В полуфинальной серии подопечным Виктора Бекши хватило двух матчей, чтобы пройти «Легион», который представляет Гродненскую область.
Второй матч завершился со счётом 3:0. Ни в одной из партий «Легион» не набрал более 17 очков. Первая встреча также закончилась уверенной победой «Шахтёра».
В финальной серии «Шахтер» встретится с минским «Строителем». Первый матч пройдёт 27 марта в Солигорске.
За «бронзу» поспорят «Легион» и гомельский клуб «Энергия».
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В полуфинальной серии подопечным Виктора Бекши хватило двух матчей, чтобы пройти «Легион», который представляет Гродненскую область. Второй матч завершился со...
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