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Волейболисты солигорского «Шахтёра» стали финалистами чемпионата Беларуси

18.03.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Волейболисты солигорского «Шахтёра» стали финалистами чемпионата Беларуси

В полуфинальной серии подопечным Виктора Бекши хватило двух матчей, чтобы пройти «Легион», который представляет Гродненскую область.

Второй матч завершился со счётом 3:0. Ни в одной из партий «Легион» не набрал более 17 очков. Первая встреча также закончилась уверенной победой «Шахтёра».

В финальной серии «Шахтер» встретится с минским «Строителем». Первый матч пройдёт 27 марта в Солигорске.

За «бронзу» поспорят «Легион» и гомельский клуб «Энергия».

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В полуфинальной серии подопечным Виктора Бекши хватило двух матчей, чтобы пройти «Легион», который представляет Гродненскую область. Второй матч завершился со...
 
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