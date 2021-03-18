|
Школьники из Борисова побывали на экскурсии в Совете Республики
Источник материала: ОНТ
Помочь определиться с профессий и показать, как работает парламент. Необычная экскурсия сегодня прошла в Совете Республики.
В этих залах обычно – сенаторы и зарубежные делегации. Сегодня – ученики средней школы из Борисова. Все они одиннадцатиклассники. И это не случайно, уже совсем скоро – выпускники, а значит, перед ними встанет выбор профессии. Такие экскурсии не столько развлекательные, сколько просветительские – помогают лучше разобраться в ветвях государственной власти. И не исключено – что выбрать для себя именно госслужбу.
Такой опыт общения с подростками перенимают многие руководители в Минской области – под патронат берут классы, школы или отдельных учеников. Ещё и потому, что это весомый вклад в копилку формирования правовой и политической культуры у молодого поколения.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помочь определиться с профессий и показать, как работает парламент. Необычная экскурсия сегодня прошла в Совете Республики. В этих залах обычно – сенаторы и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)