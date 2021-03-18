Школьники из Борисова побывали на экскурсии в Совете Республики

Источник материала: ОНТ

Помочь определиться с профессий и показать, как работает парламент. Необычная экскурсия сегодня прошла в Совете Республики.





В этих залах обычно – сенаторы и зарубежные делегации. Сегодня – ученики средней школы из Борисова. Все они одиннадцатиклассники. И это не случайно, уже совсем скоро – выпускники, а значит, перед ними встанет выбор профессии. Такие экскурсии не столько развлекательные, сколько просветительские – помогают лучше разобраться в ветвях государственной власти. И не исключено – что выбрать для себя именно госслужбу.

Дарья Новик, ученица средней школы №18 г. Борисова: «До этого ты видел только внешнюю оболочку. А теперь ты погружаешься внутрь. Мы как бы участвуем в профориентации, узнаём лучше себя, это помогает выбрать направление. Я со своим направлением определилась достаточно давно, планирую поступать в высшее учебное заведение, но благодаря нашим поездкам, поняла, что меня интересуют и другие направления».

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Здесь надо, на мой взгляд, отдать должное председателю районного исполнительного комитета, который начал патронировать 11-й класс на протяжении всего учебного года. Он делает выезды, показывает нашу страну, производства, чего страна достигает. Ведь в 11 классе идёт формирование личности, и ученик не только должен определиться с профессией, но должен стать гражданином страны».

Такой опыт общения с подростками перенимают многие руководители в Минской области – под патронат берут классы, школы или отдельных учеников. Ещё и потому, что это весомый вклад в копилку формирования правовой и политической культуры у молодого поколения.

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