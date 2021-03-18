Найденный Орден Красного Знамени передадут в Узбекистан

Источник материала: ОНТ

Спустя 80 лет. Одна из самых значимых наград Советского Союза – Орден Красного Знамени – нашла своего героя. Сегодня её вручили землякам лейтенанта Шавката Кариева.





За наградой в Гродно приехали представители посольства Узбекистана. Шавкат Кариев командовал взводом понтонной роты. Оперативно создавал переправы для войск, это часто решало судьбу сражений. В феврале 1944 погиб под Витебском.

А два года назад потомки однополчанина – гродненцы – нашли орден среди старых документов и передали в военкомат. Долго в архивах Беларуси, России и Узбекистана искали семью героя. Но никого не осталось. Теперь о его подвиге будут помнить земляки.

До 9 мая Орден передадут в музей в Ташкенте. Чтобы сберечь память о каждом бойце, который отдал свою жизнь за свободу народов некогда общей большой родины.

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