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Найденный Орден Красного Знамени передадут в Узбекистан

18.03.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Найденный Орден Красного Знамени передадут в Узбекистан

Спустя 80 лет. Одна из самых значимых наград Советского Союза – Орден Красного Знамени – нашла своего героя. Сегодня её вручили землякам лейтенанта Шавката Кариева.


За наградой в Гродно приехали представители посольства Узбекистана. Шавкат Кариев командовал взводом понтонной роты. Оперативно создавал переправы для войск, это часто решало судьбу сражений. В феврале 1944 погиб под Витебском.

А два года назад потомки однополчанина – гродненцы – нашли орден среди старых документов и передали в военкомат. Долго в архивах Беларуси, России и Узбекистана искали семью героя. Но никого не осталось. Теперь о его подвиге будут помнить земляки.

До 9 мая Орден передадут в музей в Ташкенте. Чтобы сберечь память о каждом бойце, который отдал свою жизнь за свободу народов некогда общей большой родины.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Спустя 80 лет. Одна из самых значимых наград Советского Союза – Орден Красного Знамени – нашла своего героя. Сегодня её вручили землякам лейтенанта Шавката...
 
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