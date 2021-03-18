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«Польской школе», которая оказалась в центре скандала, грозит ликвидация
Источник материала: ОНТ
Прокуратура Бреста направила в экономический суд исковое заявление. Частное учебное заведение грубо нарушило закон, считают в прокуратуре, что нанесло ущерб государственным и общественным интересам.
Заведено уголовное дело о возбуждении национальной и религиозной вражды, а также в связи с умышленными действиями по реабилитации нацизма.
На эти события жёстко отреагировал МИД Беларуси – из страны были высланы несколько сотрудников польской дипмиссии.
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Прокуратура Бреста направила в экономический суд исковое заявление. Частное учебное заведение грубо нарушило закон, считают в прокуратуре, что нанесло ущерб...
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