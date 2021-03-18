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Реакция собак на плачущую хозяйку растрогала Сеть
Источник материала: ОНТ
Хозяйка двух милых корги решила проверить, как отреагируют питомцы на ее слезы. Видео она опубликовала в TikTok.
Девушка села у стены, закрыла лицо руками и притворилась, что плачет. Собачки тут же спохватились и побежали жалеть хозяйку.
Ролик набрал более 1,8 миллиона просмотров и 300 тысяч лайков пользователей. А комментаторы не смогли сдержать умиления от заботы питомцев: «А моя собака легко понимает, когда я притворяюсь, и на показные спектакли даже не обращает внимания», «Оуууу, это очень мило!», «Лол, моя кошка только может презрительно посмотреть», «Такие зайки».
Фото: pixabay
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Хозяйка двух милых корги решила проверить, как отреагируют питомцы на ее слезы. Видео она опубликовала в TikTok. Девушка села у стены, закрыла лицо руками и...
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