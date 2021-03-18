В армию Беларуси призовут 100 молодых офицеров запаса

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. До ста молодых офицеров призовут в Белорусскую армию в текущем году, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

Соответствующее распоряжение содержится в указе президента Беларуси Александра Лукашенко, который он подписал в четверг 18 марта.

"В 2021 году в Вооруженные силы призываются до 100 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет, прошедших обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах", – сказали в Минобороны.

Там также уточнили, что призыву будут подлежать те белорусы, которые имеют воинское звание офицера и являются зачисленными в запас.

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