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Регулятор ЕС признал вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной

18.03.2021 19:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Регулятор ЕС признал вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной

  • 18.03.2021, 19:22
Регулятор ЕС признал вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной
фото: reuters

Ранее появились сообщения о возможных тяжелых побочных эффектах вакцины.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендует продолжать использование вакцины от COVID-19 британско-шведского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета. Об этом представители EMA сообщили на пресс-конференции в четверг, 18 марта, передает DW.

Ранее появились сообщения о возможных тяжелых побочных эффектах вакцины AstraZeneca, в связи с которыми Германия, Франция, Италия, Нидерланды и ряд других стран приостановили ее применение. В частности, в ФРГ зафиксированы 13 случаев тромбоза мозговых вен среди привитых вакциной AstraZeneca - у 12 женщин и одного мужчины в возрасте от 20 до 63 лет, трое из них умерли. В Австрии 49-летняя медсестра умерла от проблем со свертыванием крови через 10 дней после прививки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что преимущества использования вакцины AstraZeneca превышают риски. Окончательное заключение ВОЗ ожидается 19 марта.

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Ранее появились сообщения о возможных тяжелых побочных эффектах вакцины.
 
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