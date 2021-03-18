Источник материала: Хартия'97

Во Внуково бизнес-джет после посадки завалился на бок 1 18.03.2021, 19:05

2,436

Аварийно севший джет летел из Литвы.

В аэропорту Внуково аварийно сел бизнес-джет Hawker 900XP с подломленной стойкой шасси, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, а также Telegram-канал 112. Последний опубликовал фотографию, на которой видно, что бизнес-джет накренился влево и касается крылом взлетно-посадочной полосы.

По данным «Интерфакса», это самолет Hawker 900XP. Джет летел из Литвы.

На опубликованном снимке видно, что борт завалился на одно крыло. Вокруг стоят работники воздушной гавани в светоотражающих жилетах.

По предварительным данным, на борту лайнера находились только два члена экипажа. Никто из них не пострадал. По словам очевидцев, самолет летел нормально, но завалился на бок после посадки.



фото: телеканал «360»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .