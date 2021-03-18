|
До +6°С ожидается в Беларуси в пятницу
Источник материала: Хартия'97
До +6°С ожидается в Беларуси в пятницу
Будет облачно с прояснениями.
Туман, мокрый снег и до 6 градусов тепла ожидаются в Беларуси 19 марта, сообщили
В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет северный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит минус 1-7. Днем будет от нуля до 6 градусов тепла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будет облачно с прояснениями.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)