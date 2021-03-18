ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

До +6°С ожидается в Беларуси в пятницу

18.03.2021 19:43 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

До +6°С ожидается в Беларуси в пятницу

  • 18.03.2021, 19:00
До +6°С ожидается в Беларуси в пятницу

Будет облачно с прояснениями.

Туман, мокрый снег и до 6 градусов тепла ожидаются в Беларуси 19 марта, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет северный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 1-7. Днем будет от нуля до 6 градусов тепла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будет облачно с прояснениями.
 
Новости дня
Новости разные
 
Волков - Дмитриев: весна в Беларуси - политика, протесты и Евровидение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by