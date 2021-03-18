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ЧП в Жодино: горожане остались без воды и электричества
Источник материала: UDF
Фото: ex-press.by
— Сегодня в 9:00 произошла авария на электросетях, — сообщает telegram-канал «Жодзiнскiя навины» со ссылкой на РЭС. — Произошло отключение распределительного пункта на подстанции БЕЛАЗа, питающей большую часть города, в том числе и водозабор «Северный».
Сейчас аварию устраняют. Борисовские спасатели предоставят дизель-генератор мощностью 300 кВт для восстановления работы водозабора.
Главный врач Жодинского Центра гигиены и эпидемиологии Сергей Коновалов направил директору комбината общественного питания Евгению Лобану и руководителям объектов общественного питания и торговли Жодино письмо с пометкой «весьма срочно».
В письме говорится:
«Все учреждения образования, в том числе пищеблоки, объекты общественного питания, торговли необходимо обеспечить бутилированной водой для организации питьевого режима, приготовления пищи. Питание детей и посетителей осуществлять из одноразовой посуды либо организовать питание сухим пайком. Использование воды из централизованных сетей водоснабжения не рекомендовано до получения удовлетворительных результатов лабораторных исследований воды».
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Сейчас аварию устраняют.
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