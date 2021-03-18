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Гороскоп на 19 марта: что ждет завтра Тельцов, Дев, Козерогов в и другие знаки Зодиака
Источник материала: UDF
Гороскоп на пятницу / фото slovofraza.com
Об этом пишет 1001 гороскоп.
Овен
Овен завтра рискует совершенно закиснуть и впасть в беспросветное уныние, если только ему не удастся составить четкий план дел и развлечений на целые сутки.
Телец
Завтра Тельцу захочется устроить праздник, причем не столько для тела, сколько для души. Проведите день за чашечкой чая или бокальчиком чего-нибудь покрепче с близкими друзьями.
Близнецы
Близнецы завтра будут несдержанны и могут наговорить окружающим кучу гадостей. Старайтесь усмирять свой пыл.
Рак
Завтра Рака потянет туда, где люди веселятся, и жизнь бьет ключом. Ваша энергия будет плескаться через край.
Лев
Лев завтра будет вести себя в отрыве от общепринятых условностей. Общество не будет понимать вас, а вы его, и это нормально.
Дева
Завтра эмоции Девы то и дело будут колебаться где-то между понятиями «надо» и «хочу». С одной стороны, накопившиеся дела будут настоятельно требовать заняться ими, с другой же – Деве захочется отвлечься от рутины и поразвлечься.
Весы
Завтра вас ждут новые интересные знакомства или встречи, которые изменят текущие планы на корню.
Скорпион
Скорпиону завтра лучше свести общение с окружающими к минимуму. Вас то и дело будут провоцировать на ссоры.
Стрелец
Стрельцам завтра лучше потратить день, чтобы обдумать и спланировать какие-нибудь будущие поездки или путешествия.
Козерог
Козерог завтра станет разносчиком какой-нибудь не самой достоверной информации. Избегайте сплетников и сплетен.
Водолей
Завтра Водолею крайне полезно совершить выход в свет. Вас ждет выгодное знакомство.
Рыбы
Завтра Рыбам неплохо будет устроить у себя дома настоящий праздник и позвать в гости друзей.
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Завтра появится стремление что-то делать и куда-то мчаться, лишь бы не сидеть на месте.
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