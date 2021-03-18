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Александра Саснович проиграла россиянке на турнире в Санкт-Петербурге
Источник материала: Партизан
Белоруска отдала победу в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге.
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В 1/8 финала белоруска встретилась на корте с российской спортсменкой Дарьей Касаткиной (61-я в рейтинге WTA). Матч продлился 2 ч 49 мин и завершился со счетом 7:5, 3:6, 6:7 (2:7) в пользу россиянки.
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Белоруска отдала победу в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге.
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