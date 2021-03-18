В сети появился дизайн iPhone с гибким экраном

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Ожидаемый дизайн складного смартфона iPhone Flip





пише т korrespondent.net Портал Letsgodigital представил серию 3D-рендеров первого складывающегося iPhone на основе актуальных утечек,т korrespondent.net

Как ожидается, смартфон от Apple с гибким экраном будет выполнен в форм-факторе раскладушки, что уже реализовано в Motorola и Samsung. При этом вероятно, что поставщиком гибких OLED-матриц для Apple станет именно южнокорейская компания.

Внешность будущего гаджета перекликается с квадратным дизайном iPhone 12. Рядом с камерным блоком на рендерах можно заметить дополнительный экран, на котором будет отображаться различная сервисная информация.

По данным сетевых информаторов, первый гибкий iPhone получит название Fold и будет представлен не раньше 2022 года.

Ранее сообщалось, что по прогнозам, первый потенциальный смартфон Tesla будет поддерживать майнинг Marscoin и сможет подключаться к интернету Starlink.



