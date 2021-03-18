Спросите, при чем здесь казахстанский футбол?

Дело в том, что юрмальский "Спартак" и солигорский "Шахтер", равно как и сербский "Ниш" и до не давнего времени "Астана" — кормушка для бывшего исполнительного директора клуба их Нур-Султана Пола Эшуорта.





Он возглавляет компанию, которая регулирует трансферы внутри этого синдиката. В общем, старина Пол получит в карман очередные проценты. Если кто не забыл, он до сих пор требует неустойку с "Астаны" за досрочное расторжение контракта, хотя сам получал бешеные агентские за переход в столичную команду футболистов, чьи трансферы сам же организовывал, при этом, находясь на официальной должности в клубе.



