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Источник: солигорский "Шахтер" кормушка бывшего исполнительного директора "Астаны"
Источник материала: Партизан
Телеграм-канал "Тень отца Гурмана", как
Спросите, при чем здесь казахстанский футбол?
Дело в том, что юрмальский "Спартак" и солигорский "Шахтер", равно как и сербский "Ниш" и до не давнего времени "Астана" — кормушка для бывшего исполнительного директора клуба их Нур-Султана Пола Эшуорта.
Он возглавляет компанию, которая регулирует трансферы внутри этого синдиката. В общем, старина Пол получит в карман очередные проценты. Если кто не забыл, он до сих пор требует неустойку с "Астаны" за досрочное расторжение контракта, хотя сам получал бешеные агентские за переход в столичную команду футболистов, чьи трансферы сам же организовывал, при этом, находясь на официальной должности в клубе.
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Телеграм-канал "Тень отца Гурмана", как сообщает "Белорусский футбол", ведет речь о переходе Сандея Акинбуле в солигорский клуб на правах аренды.
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