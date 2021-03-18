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Источник: солигорский "Шахтер" кормушка бывшего исполнительного директора "Астаны"

18.03.2021 20:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеграм-канал "Тень отца Гурмана", как сообщает "Белорусский футбол", ведет речь о переходе Сандея Акинбуле в солигорский клуб на правах аренды.

Спросите, при чем здесь казахстанский футбол? 
Дело в том, что юрмальский "Спартак" и солигорский "Шахтер", равно как и сербский "Ниш" и до не давнего времени "Астана" — кормушка для бывшего исполнительного директора клуба их Нур-Султана Пола Эшуорта. 

Он возглавляет компанию, которая регулирует трансферы внутри этого синдиката. В общем, старина Пол получит в карман очередные проценты. Если кто не забыл, он до сих пор требует неустойку с "Астаны" за досрочное расторжение контракта, хотя сам получал бешеные агентские за переход в столичную команду футболистов, чьи трансферы сам же организовывал, при этом, находясь на официальной должности в клубе.
 
 
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Телеграм-канал "Тень отца Гурмана", как сообщает "Белорусский футбол", ведет речь о переходе Сандея Акинбуле в солигорский клуб на правах аренды.
 
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