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Латушко: Тихановская имеет право представлять позицию большинства

18.03.2021 20:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

“Исходя из мандата, предоставленного ей беларусами, она имеет Руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко поддержал инициативу Светланы Тихановской.

Латушко: Тихановская имеет право представлять позицию большинства
 Однако свои усилия и усилия НАУ политик намерен сконцентрировать на создании необходимых предпосылок для этих переговоров, пишет telegraf.by

“Исходя из мандата, предоставленного ей беларусами, она имеет право представлять позицию большинства граждан нашей страны в любых переговорах”, — пишет в своем тг-канале Павел Латушко.

Со своей же стороны политик будет концентрировать усилия на том, чтобы добиваться реализации главных условий: освобождения всех репрессированных, остановки насилия и наказания виновных.

По мнению экс-дипломата, “все эти требования должны быть выполнены до переговоров, предметом которых должна стать организация новых выборов. А для этого сейчас крайне важно сосредоточиться на внутреннем и внешнем давлении на режим”.

“В то же время, как гражданин Беларуси я понимаю важность взаимной поддержки всех демократических сил и поддержу своим голосом инициативу Светланы Тихановской”, — пишет Павел Латушко.

О чем идет речь

Напомним, Телеграф рассказывал о том, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 18 марта сделала заявление, которое «готовила 7 месяцев». У некоторых его содержание вызвало разочарвование, а кто-то, наоборот, бросился голосовать на платформу «Голос». Разбираемся в смысле инициативы.

Светлана Тихановская 18 марта на своем YouTube-канале заявила о проведении общенационального голосования, чтобы принудить Александра Лукашенко к переговорам. Она призвала зарегистрироваться в системе голосования «Голос», которой доверяют в Евросоюзе, ОБСЕ, США и других странах и международных структурах.

Лидер белорусской оппозиции заявила, что запускает общенациональное голосование, не вместо протестов, а вместе с протестами. Она также добавила, что среди представителей властей ширится раскол. И голосование запускается, «чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы». Переговоры должны пройти при международном посредничестве.
 
 
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“Исходя из мандата, предоставленного ей беларусами, она имеет Руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко поддержал инициативу Светланы...
 
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