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Тихановская ставит на диалог, режим Лукашенко готовится к бою
Источник материала: Навiны
В интригующе анонсированном обращении Светлана Тихановская 18 марта
К диалогу оппоненты призывают режим Александра Лукашенко уже давно. Сейчас Тихановская предложила провести на онлайн-платформе «Голос» общенациональное голосование за организацию переговоров с представителями власти при международном посредничестве.
Процесс пошел, на момент, когда готовится этот текст, проголосовало уже более 340 тысяч человек. Идея, видимо, заключается в том, что если за переговоры выскажется очень много белорусов, то это подтолкнет зарубежных акторов активнее взяться за белорусский вопрос да и режиму будет трудно отмахнуться.
Однако режим, судя по всему, пока и не думает садиться за круглый или любой другой стол с теми, кого Лукашенко презрительно именует «протестунами» и «беглыми».
Никакой волшебной стратегии победы нет
Выступление Тихановской, сильно распиаренное накануне, похоже, разочаровало часть протестно настроенной публики. Кто-то, видимо, наивно ожидал, что будет оглашен чудодейственный план победы. Или что она заявит о неких мощных договоренностях с Западом, в результате которых дни режима будут сочтены.
Но трезвомыслящим людям понятно, что никакой волшебной стратегии, гарантирующей победу в конкретные сжатые сроки, в нынешней белорусской ситуации в принципе быть не может. Ничего более концептуального по сути, чем «долбить, долбить и долбить эту власть» (формула Марии Колесниковой, прозвучавшая еще летом прошлого года), штабы противников Лукашенко не сгенерировали.
И дело не в креативных способностях этих команд, а в том, что
Да, трещинки пошли, отдельные фрагменты отпали, но в целом сцементированная страхом и вооруженная
Посмотрим, кто кого раздолбит, решили власти
Более того, режим, отойдя от августовского шока, сам принялся долбить актив и инфраструктуру протестного движения, вообще все очаги свободомыслия, ячейки гражданского общества. Власти выносят демонстративно жестокие приговоры участникам протестов,
Наконец, подготовлен пакет еще более
В частности, как сообщает Генпрокуратура,
Силовики особенно усердно запугивают граждан накануне сакрального для оппозиции
Бабуля, установи чат-бот!
Вероятно, многие предполагали, что в выступлении 18 марта Тихановская сделает пафосный акцент именно на Дне Воли. Но она и ее команда разумно сочли, что звать народ на улицу, под дубинки и аресты, да еще звать из-за границы, — с моральной точки зрения не комильфо.
Платформу «Голос» в августе прошлого года оппоненты режима пытались использовать для альтернативного подсчета голосов. Но картина оказалась далеко не полной: удалось получить и обработать итоговые протоколы с 1310 избирательных участков, при том что всего их было 5767. Вдобавок организаторы не смогли четко и доходчиво распиарить свои выводы насчет фальсификаций и прочего, так что в итоге официальная пропаганда раструбила, что даже «Голос» подтвердил-де победу Лукашенко.
На момент, когда пишутся эти строки, на платформе зарегистрировано чуть более 1 млн 440 тысяч пользователей. Из них только около 464 тысяч участвовали в опросе о конституции. По данным же Центризбиркома на июль прошлого года в Беларуси было 6,84 млн избирателей.
Как видим, пока на «Голосе» активничает отнюдь не большинство избирателей. Надо думать, это в основном ядро протестного электората и к тому же продвинутые интернет-пользователи. Тихановская призвала активистов не только проголосовать самим при помощи чат-бота, но и призвать к этому соседей, бабушек, дедушек, помочь им.
Но понятно, что часть пожилых людей, особенно на селе, и прочих категорий граждан, далеких от понятия о чат-боте или просто не имеющих свободного доступа к интернету (военнослужащие, например), окажется в стороне от процесса.
Тихановская и ее команда могут получить серьезный аргумент, если за эту инициативу проголосует более половины избирателей, то есть нужно набирать как минимум 3,5 млн голосов.
Если цифра окажется заметно меньше, то власти и госпропаганда только посмеются. Но и в случае солидной цифры найдутся тезисы — типа «накрутили искусственно» и т.п.
ООН и ОБСЕ не в состоянии сильно влиять на Минск
Но самый главный вопрос — как отнесется к идее переговоров Лукашенко. Правда, Тихановская намекает, что на нем свет клином не сошелся: «Мы запускаем это голосование, чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы. Такие люди есть».
Они-то есть, но никто не рыпнется, пока Лукашенко крепко держит бразды.
Кроме того, Тихановская заявила, что ОБСЕ и ООН «готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры».
Но за время с начала белорусского кризиса ОБСЕ и ООН, а также европейские структуры и лидеры (вспомним хотя бы германского канцлера Ангелу Меркель и президента Франции
Кто-то может предположить, что оппозиционеры подвигли Запад на некие принципиально новые ходы, которые Тихановская пока не хочет афишировать, но это далеко не факт.
Лукашенко пока не чувствует себя загнанным в угол
Сильнее других на белорусский вопрос способен повлиять
В общем, пока белорусский вождь не в той ситуации, чтобы идти на переговоры с людьми, которых режим объявил предателями и уголовниками. Хотя чем дальше, тем сильнее Лукашенко будут поджимать, в частности,
В принципе Тихановская и ее команда задумали логичный ход — заручиться хотя бы виртуальной поддержкой массы белорусов и таким образом усилить позиции альтернативного лидера в ситуации, когда новая волна протестов под вопросом. Это также — попытка мобилизовать сторонников перемен и переформатировать повестку дня. Однако преувеличивать значение этого хода не следует.
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Лукашенко, скорее, предпочтет отстреливаться, чем садиться за стол переговоров с «протестунами» и «беглыми»…
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