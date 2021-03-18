Прокурор запросил полтора года «химии» для музыканта Игоря Банцера, который держит сухую голодовку 16-й день

Полтора года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа («химия») запросил прокурор Виктор Ничипорук для рок-музыканта и активиста Игоря Банцера.





Уголовное дело музыканта рассматривается в суде Ленинского района Гродно (судья Наталья Козел).

Кроме того, прокурор попросил после оглашения приговора изменить Банцеру меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

18 марта на процессе прошли прения. Обвиняемый, который с 3 марта держит сухую голодовку, сказал последнее слово.

По словам гособвинителя, первоначальные данные, что Банцер был пьян во время совершения преступления, не подтвердились в ходе судебного следствия. Он назвал смягчающим обстоятельством то, что обвиняемый воспитывает трех несовершеннолетних детей, отягчающих обстоятельств нет.

Сам Банцер заявил, что он не исправится, и попросил суд дать ему максимум, возможный по вменяемой ему статье за хулиганство, — три года колонии.

Друзья музыканта, по их словам, не понимают, зачем он так заявил. По их предположениям, это очередной перформанс в его исполнении.

Банцер объявил сухую голодовку в знак протеста против политизированности его дела, а также несогласия с происходящим в стране.

Музыканта судят за то, что он якобы демонстрировал половые органы перед милиционером. Позиция Банцера: он снял шорты во время танца перед милицейской машиной, однако оставался в стрингах, также спереди его прикрывала поясная сумка.

У признанного потерпевшим милиционера Сергея Богдевича претензий к Банцеру нет. Он расценил его поступок как пьяную выходку, а не уголовно наказуемое деяние.

Банцер находится под стражей с 20 октября минувшего года.

В 2020 году его трижды задерживали за участие в протестах, он отсидел 18 суток административного ареста.

Банцера почти все время держали в одиночной камере, несколько раз помещали в карцер. Музыканта направляли на принудительную психиатрическую экспертизу, которая показала, что он здоров.