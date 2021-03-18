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Путин предложил Байдену «продолжить дискуссию» в прямом эфире
Источник материала: Хартия'97
Путин предложил Байдену «продолжить дискуссию» в прямом эфире
Президенту РФ не дает покоя высказывание американского коллеги.
Президент России Владимир Путин заявил о желании предложить американскому коллеге Джо Байдену подискутировать в прямом эфире. Он заявил, что это "может быть интересно" для народов России и США.
Об этом глава РФ заявил в
"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран", - сказал Путин.
Он добавил, это особо важно, так как на США и России, как ядерных государствах, "лежит огромная ответственность в вопросе стратегической безопасности на планете".
Ранее Байден назвал Путина убийцей и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы 2020 года.
Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту США Джо Байдену на его слова об "убийце". Он сказал, что пожелал бы ему "быть здоровым".
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Президенту РФ не дает покоя высказывание американского коллеги.
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