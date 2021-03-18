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Путин предложил Байдену «продолжить дискуссию» в прямом эфире

18.03.2021 20:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Путин предложил Байдену «продолжить дискуссию» в прямом эфире

  • 18.03.2021, 20:38
Путин предложил Байдену «продолжить дискуссию» в прямом эфире

Президенту РФ не дает покоя высказывание американского коллеги.

Президент России Владимир Путин заявил о желании предложить американскому коллеге Джо Байдену подискутировать в прямом эфире. Он заявил, что это "может быть интересно" для народов России и США.

Об этом глава РФ заявил в эфире пропагандистского телеканала "Россия 24".

"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран", - сказал Путин.

Он добавил, это особо важно, так как на США и России, как ядерных государствах, "лежит огромная ответственность в вопросе стратегической безопасности на планете".

Ранее Байден назвал Путина убийцей и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы 2020 года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту США Джо Байдену на его слова об "убийце". Он сказал, что пожелал бы ему "быть здоровым".

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