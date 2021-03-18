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В армию в этом году призовут до 100 офицеров запаса
Источник материала: Хартия'97
В армию в этом году призовут до 100 офицеров запаса
Таракан 18 марта подписал указ № 114 «О призыве офицеров запаса на военную службу».
— Документом предусматривается что в 2021 году в Вооруженные силы призываются до 100 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет, прошедших обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеющих воинское звание офицера и зачисленных в запас, — сообщает пресс-служба Таракана.
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Таракан 18 марта подписал указ № 114 «О призыве офицеров запаса на военную службу».
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