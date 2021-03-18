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В армию в этом году призовут до 100 офицеров запаса

18.03.2021 20:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В армию в этом году призовут до 100 офицеров запаса

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  • 18.03.2021, 20:24
В армию в этом году призовут до 100 офицеров запаса
фото с сайта: zen.yandex.by

Таракан 18 марта подписал указ № 114 «О призыве офицеров запаса на военную службу».

— Документом предусматривается что в 2021 году в Вооруженные силы призываются до 100 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет, прошедших обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеющих воинское звание офицера и зачисленных в запас, — сообщает пресс-служба Таракана.

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Таракан 18 марта подписал указ № 114 «О призыве офицеров запаса на военную службу».
 
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