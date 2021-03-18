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Гибралтар первым в мире закончил вакцинацию взрослого населения

18.03.2021 20:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Гибралтар первым в мире закончил вакцинацию взрослого населения

  • 18.03.2021, 20:12
Гибралтар первым в мире закончил вакцинацию взрослого населения

Об этом сообщил глава Минздрава Великобритании.

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что Гибралтар первым в мире закончил вакцинацию взрослого населения от ковида. Об этом сообщает Sky News.

Все это благодаря тому, что поставки вакцины на территорию были беспрепятственными. Также местное население полностью обеспечено тестами и средствами индивидуальной защиты.

Населения Гибралтара сегодня составляет 34 тыс. человек. Прививки получили более 26 тыс. граждан.

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Об этом сообщил глава Минздрава Великобритании.
 
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