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Необычное явление в деревне Селец: «НЛО выстраивались в ряд по 30 объектов»
Источник материала: Хартия'97
Необычное явление в деревне Селец: «НЛО выстраивались в ряд по 30 объектов»
Житель деревни Глусского района уверяет, что несколько дней наблюдал пришествие инопланетян.
Строитель Василий позвонил в
Может быть, Василий видел падающие звезды или спутники?
«Я знаю, что такое падающие звезды, но они не движутся горизонтально по несколько десятков друг за дружкой. Это не самолеты, и не спутники».
Непонятное ему явление Василий наблюдал два дня, пока небо было ясное.
«Это было удивительное зрелище. Я даже жену позвал, она может подтвердить мои слова. Вот уже неделя прошла, а из головы не выходит, что же это было?! Может быть, наши уфологи смогут ответят на этот вопрос».
Пока уфологи не ответили, мы поискали в интернете были ли подобные случаи в Глусском районе.
Вот что сообщала «Могилевская правда» в сентябре 1989 года:
«Вечер, деревня Катка Глусского района, колхоз «Заря». Два школьника видели маленького человечка, который, не касаясь ногами конька сарая, проплыл над ним. Затем из-за сарая поднялся шар и полетел к звездам».
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Житель деревни Глусского района уверяет, что несколько дней наблюдал пришествие инопланетян.
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