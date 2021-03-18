Дмитриев: «Главный спор, который сейчас идет с властью – кто является большинством»

Источник материала: Салiдарнасць

Экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев – об угрозе, тоящейся в новой инициативе Светланы Тихановской .





— Главный спор, который сейчас условно идет с властью — кто является большинством. Власть говорит, что сторонники перемен — это абсолютное меншинство, поэтому с ними и не стоит говорить. Поэтому я считаю, что все демонстрирующее массовость, желание общества продолжать добиваться перемен, это хорошо, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Андрей Дмитриев.

С другой стороны, считает политик, призыв голосовать таит в себе большую угрозу:

— Сейчас Светлана Тихановская так или иначе говорит об условном большинстве. Мы не можем знать точную цифру, но в любом случае мы понимаем, что она говорит от имени проголосовавшего за нее большинства. Кто-то говорит, что люди голосовали не за Тихановскую, а за условного протестного кандидата. Это не важно, люди проголосовали. Сейчас же, если не удастся мобилизовать людей, чтобы в итоге проголосовало больше трех миллионов, то получится, что мы своими же руками снизили то число людей, которых сегодня представляет Тихановская.

По мнению Дмитриева, собранные 400, 500 тысяч или даже миллион будут большим количеством для «Голоса». Но это же и станет поводом для властей заявить: «Смотрите, так их и есть те самые 10%! А за нами стоит 65 процентов».

Экс-кандидат в президенты не исключает, что инициатива может столкнуться с банальными техническими сложностями:

— Все эти чат-боты серьезно ограничивают участие в голосование. Не в каждой деревне дойдут до чат-ботов.

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