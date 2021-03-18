Пьяный бесправник на BMW врезался в Audi и рекламный стенд на Долгиновском тракте

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель устроил аварию на Долгиновском тракте в Минске, сообщили в ГАИ.





Авария произошла 18 марта, около 17.50. По предварительной информации, 38-летний водитель BMW ехал по Долгиновскому тракту со стороны МКАД в направлении улицы Будславской и при перестроении врезался в Audi. После столкновения водитель BMW продолжил движение, но при повороте направо не справился с управлением, выехал за пределы дороги и влетел в рекламный стенд.





В результате ДТП никто не пострадал. В ходе разбирательства выяснилось, что виновник аварии был пьян. Результат освидетельствования — 2,25 промилле. Также установлено, что ранее он был лишен прав за «пьяную» езду.

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