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Кравчук допустил нападение России с юга Украины из-за отсутствия воды в Крыму
Источник материала: Партизан
Вопрос пресной воды в Крыму в будущем обострится. Из-за этого Россия может предпринять атаку на Херсон и Мариуполь, чтобы обеспечить полуостров водой, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
Кравчук: Когда Крым станет украинским, вода туда, поверьте, пойдет как надо
Фото: Леонід Кравчук / Facebook
Россия как государство-оккупант несет ответственность за обеспечение водой жителей аннексированного Крыма согласно международному праву,
"Сейчас я вижу, что Крым хотят превратить в военную базу и уже введен Крым в систему Российской Федерации, стал одним из ее округов, то есть теперь за все несет ответственность Россия. И Украина просто так поставлять воду в Крым не будет. Потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет – гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то. За все несет ответственность Россия. Когда Крым станет украинским, вода туда, поверьте, пойдет как надо", – пояснил он.
Первый президент допустил, что вопрос воды в Крыму будет обостряться. Он не исключает, что Россия будет делать попытки получения воды с материковой части Украины.
"Я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь – эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой. Возможно, это будет одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов России. Это возможно. Но заставить таким образом Украину поставлять воду – ничего не получится", – спрогнозировал Кравчук.
В августе глава украинской делегации в ТКГ говорил, что Украина может восстановить подачу воды в оккупированный Крым только в случае гуманитарной катастрофы, связанной с водой.
Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.
В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.
В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.
Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.
В конце 2020 года так называемый "глава Крыма" Аксенов заявил, что опреснение воды станет возможным минимум через несколько лет, но позднее признал, что "другого пути нет".
10 марта глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что "власти" Крыма готовятся подать в отношении Украины иск за "водную блокаду" после перекрытия Северо-Крымского канала. По словам Константинова, среди ответчиков будут глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко,
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Вопрос пресной воды в Крыму в будущем обострится. Из-за этого Россия может предпринять атаку на Херсон и Мариуполь, чтобы обеспечить полуостров водой, считает...
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