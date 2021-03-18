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Лукашенко передаст власть Мясниковичу. Кремль согласен?

18.03.2021 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеграм-канал «Минская Семибоярщина» назвал кандидатуру возможного преемника Александра Лукашенко на посту главы государства. Им сможет стать экс-премьер Беларуси Михаил Мясникович.

Лукашенко передаст власть Мясниковичу. Кремль согласен?
Архивное фото
 Именно он, по данным ТГ, единственный, кто соответствует сформулированным Кремлем критериям.

«Накануне публичности предана позиция высшего руководства России по вопросу «мягкого» транзита власти в Беларуси. Предполагается «ельцинский сценарий». Подобный подход существенно сужает круг потенциальных кандидатов. На кого Москва готова сделать ставку, под кого даст деньги – главный вопрос», - пишет «Минская Семибоярщина».

Как отмечается в публикации в глазах Кремля новый транзитный премьер должен соответствовать ряду критериев:

«1. Быть фигурой с политическим стержнем. При наличии поддержки Москвы, его/ее не должен «подмять» под себя «бульдозер Лукашенко».

2. Быть политиком с номенклатурным весом и чиновничьим бэкграундом. Знать вертикаль изнутри. Являться полностью понятным и предсказуемым для Кремля.

3. Кроме того, нового премьера не должны ассоциировать с происходящими в последнее время нелицеприятными репрессивными белорусскими событиями. В глазах граждан страны кандидат не может являться токсичной фигурой, т.е. минимум с августа 2020 быть «на удаленке».

4. Быть антиподом популиста Лукашенко. В достаточной степени разумным и взвешенным. В межгосударственных отношениях, в первую очередь, опираться на экономический базис. Для Москвы это гарантия отсутствия резких геополитических шараханий и выпадов.

5. Вероятно, потенциальный премьер должен находиться «на излёте» политической карьеры. Не иметь чрезмерных личных политических амбиций. В случае необходимости, выполнить исключительно техническую транзитную роль».

«В этом смысле «скамейка запасных» достаточно коротка. «Вопрос по Мясниковичу» лишь в том, что он находится в статусе международного чиновника и назначен на должность решением глав государств ЕАЭС. Однако консенсус достижим вполне быстро - уже на майском заседании Высшего совета ЕАЭС в Казахстане. Является ли случайным совпадением заявленный С.Тихановской «уход» Лукашенко в мае, нам доподлинно пока неизвестно…», - пишет ТГ
 
 
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Телеграм-канал «Минская Семибоярщина» назвал кандидатуру возможного преемника Александра Лукашенко на посту главы государства. Им сможет стать экс-премьер...
 
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