Лукашенко: Власть должна иметь инструменты реагирования на деструктивную деятельность

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более десяти законопроектов обсудили на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко, посвященного совершенствованию законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка.

Изменения коснутся Уголовного кодекса. В правовом поле пересмотрят такие понятия, как экстремизм, распространение персональных данных, недопущение героизации нацизма. Александр Лукашенко привел в пример российский опыт, где изменения приняли оперативно. Президент уверен: противодействовать угрозам надо новыми методами.

«Нужно быть готовыми к любым проявлениям деструктивной деятельности: от призывов к незаконным забастовкам до манипулирования сознанием людей посредством интернет-технологий. На каждый подобный шаг в арсенале у нас должны иметься адекватные инструменты реагирования. Речь не должна идти только о закручивании гаек. Где-то должно быть и усиление ответственности, а где-то должны быть и послабления», – заявил Лукашенко.

Министерство внутренних дел предлагает создать специальную базу данных. В нее войдут те, кто был замечен в экстремистской деятельности. Теперь таким нарушителям МВД, наряду с КГБ и прокуратурой, сможет выносить предписание. Вплоть до закрытия предприятия, если это владелец бизнеса.

«Впервые у нас в Уголовном кодексе конкретизированы все виды деятельности, которые тем или иным образом способствуют экстремистской деятельности. Это, например, и вербовка, и обучение, и подготовка. Любая форма деятельности, которая связана с экстремизмом, в дальнейшем будет подлежать уголовно-правовой оценке», – сказал генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед.

Все законопроекты обсудят в парламенте уже в апреле на весенней сессии.