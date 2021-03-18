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Лукашенко: Власть должна иметь инструменты реагирования на деструктивную деятельность
18.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более десяти законопроектов обсудили на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко, посвященного совершенствованию законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка.
Изменения коснутся Уголовного кодекса. В правовом поле пересмотрят такие понятия, как экстремизм, распространение персональных данных, недопущение героизации нацизма. Александр Лукашенко привел в пример российский опыт, где изменения приняли оперативно. Президент уверен: противодействовать угрозам надо новыми методами.
Министерство внутренних дел предлагает создать специальную базу данных. В нее войдут те, кто был замечен в экстремистской деятельности. Теперь таким нарушителям МВД, наряду с КГБ и прокуратурой, сможет выносить предписание. Вплоть до закрытия предприятия, если это владелец бизнеса.
«Впервые у нас в Уголовном кодексе конкретизированы все виды деятельности, которые тем или иным образом способствуют экстремистской деятельности. Это, например, и вербовка, и обучение, и подготовка. Любая форма деятельности, которая связана с экстремизмом, в дальнейшем будет подлежать уголовно-правовой оценке», – сказал генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед.
Все законопроекты обсудят в парламенте уже в апреле на весенней сессии.
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Более десяти законопроектов обсудили на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко, посвященного совершенствованию законодательных актов в сфере...
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