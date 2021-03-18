Бизнес-сообщество считает преждевременным принятие нового закона о туризме в связи с существенными недоработками. Об этом было заявлено 18 марта в Минске на круглом столе, организованном Республиканским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).



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Как отметил председатель РСПП Александр Швец, закон разрабатывался с 2018 года и обсуждался с бизнес-сообществом. Он был внесен с существенными доработками, которые с бизнесом не обсуждались, в Палату представителей для первого чтения на осенней сессии прошлого года, но был снят и перенесен на предстоящую весеннюю сессию. «Закон принимается на фоне недоверия госорганов к туристической отрасли. Сегодня туркомпании вынуждены выживать сами, и на этом фоне принимать закон будет сложно. В нынешней редакции он приведет к банкротству национальных операторов», — считает Швец.

По его словам, вместе с коллегами, депутатами и Министерством спорта и туризма надо четко сформулировать, какие риски несут новые формулировки.

«Давайте с финансовыми институтами (страховыми и банковскими организациями) проработаем нюансы и выработаем консолидированное мнение. Если мы увидим отрицательные последствия, то сделаем закон таким, чтобы он имел позитивный эффект для всех сторон, и бизнеса, и потребителей, и регулятора», — призвал руководитель союза.

Как отметила председатель совета Республиканского союза туристических организаций Оксана Бичун, законопроект предполагает существенное изменение условий хозяйственной деятельности в сфере туризма, поэтому несоответствие подходов в его разработке состоянию туристического рынка Беларуси «вызывает огромное беспокойство участников отрасли».

По мнению бизнес-сообщества, законопроект «не готов к принятию, экономически, а в ряде случаев и юридически несостоятелен, не предусматривает перспективного развития отечественного туризма».

Бичун отметила, что одна из главных новаций законопроекта — введение института финансовых гарантий. Ранее разработанный Министерством спорта и туризма механизм финансовых гарантий, страхования гражданской ответственности туроператора и банковских гарантий предусматривал лимит ответственности в размере годового оборота.

«Однако в последней редакции разработчик изменил подход к определению лимитов ответственности туроператора, совершенно безосновательно определив его как двойную стоимость тура. И тот, и другой подходы оторваны от реалий экономики туристического предприятия, экономических условий в Беларуси», — считает представитель отрасли.

«Показатели предыдущего года не могут быть автоматически перенесены на текущую деятельность туристической организации. Колебания спроса на туристические услуги зависят от множества факторов, не зависящих от усилий туроператора. Лимиты в указанных пределах могут достигать сотен тысяч и более долларов США», — сказала Бичун.

Разработчики предлагают также создать фонд ответственности туроператоров. «За основу взят российский вариант — фонд персональной ответственности «Турпомощь». В новой редакции законопроекта принцип персональной ответственности заменен регулятором на субсидиарную (коллективную) ответственность. Фактически туроператорам выездного туризма предлагается нести ответственность за деятельность третьих лиц, платить за их ошибки, просчеты и в некоторых случаях недобросовестность. Это совершенно новый принцип ответственности в хозяйственном праве. Предложенный механизм наполнения фонда экономически не обоснован», — заявила руководитель союза.

По ее словам, при разработке проекта закона не учтена международная практика применения финансовых гарантий, а только российский опыт, однако в результате банкротства российских туроператоров только 4% потребителей смогли вернуть свои денежные средства через финансовые гарантии.

«Проект закона ввиду отсутствия четких, прозрачных механизмов финансовых гарантий создает абсолютные предпосылки для монополизации рынка и поддержки субъектов с крупным иностранным капиталом и усугубляет глубокий кризис туристической отрасли», — считает Бичун.

Директор компании «Белориентир» Ирина Бовенко убеждена, что принятие закона в нынешнем виде приведет к разорению операторов, которое повлечет за собой разорение турагентств.

Мнение о том, что законопроект сырой и требует дополнительной проработки, высказал и депутат Национального собрания Палаты представителей Игорь Завалей: «В законопроекте еще много подводных камней, что ставит под сомнение эффективность данного закона. Принимать закон для закона — не по-государственному. По нему многие годы надо жить целой отрасли, которая создавалась десятилетиями, а мы можем поставить на ней крест. Мы должны создавать туроператором, которые занимаются и экспортом услуг, лучшие условия ведения бизнеса, а мы все делаем, чтобы они ушли. У меня предложение к Минспорта хотя бы раз в квартал собирать подобные круглые столы. Приглашайте представителей бизнеса, депутатов и обсуждайте проблемы».

Как отметил заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Александр Кречетов, законопроект прошел согласование всех ведомств, «все цифры выверены и есть им технико-экономическое обоснование».

«Главный упор в законе делается на защиту прав потребителей. Создание финансовых гарантий добавит к стоимости тура один-два доллара, но даст гарантии возврата средств туристу при неисполнении обязательств», — сказал он. По мнению чиновника, закон должен быть принят в этом году и начать действовать.