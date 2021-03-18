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В Белом доме заявили, что Байден не сожалеет о своих словах о Путине

18.03.2021 21:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Джо Байден не сожалеет о резких словах в адрес президента РФ Владимира Путина, заявила в четверг представитель Белого дома Джен Псаки.

"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о том, не сожалеет ли Байден о своих недавних словах в адрес Путина, цитирует interfax.by


 
 
 
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Президент США Джо Байден не сожалеет о резких словах в адрес президента РФ Владимира Путина, заявила в четверг представитель Белого дома Джен Псаки.
 
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