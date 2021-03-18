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Белый дом ответил на предложение Путина о срочном разговоре с Байденом

18.03.2021 21:47 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белый дом ответил на предложение Путина о срочном разговоре с Байденом

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  • 18.03.2021, 21:18
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Белый дом ответил на предложение Путина о срочном разговоре с Байденом

Президент США занят.

Президент США Джо Байден завтра будет занят.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя предложение президента России организовать переговоры лидеров стран в прямом эфире в ближайшее время, к примеру, в пятницу 19 марта, передает РБК.

«Мне не о чем вам сообщить, если говорить о будущих переговорах, президент завтра будет в Джорджии, и будет очень занят», — сказала она.

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