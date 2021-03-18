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После звонка на Viber пенсионер из Бреста лишился $25 тысяч

18.03.2021 21:47 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

После звонка на Viber пенсионер из Бреста лишился $25 тысяч

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  • 18.03.2021, 20:50
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После звонка на Viber пенсионер из Бреста лишился тысяч

11 марта 67-летнему жителю Бреста на мессенджер позвонила «женщина из банка».

У 67-летнего пенсионера из Бреста мошенники, позвонив на Viber, похитили 25 тысяч долларов с валютного счета, сообщает Минск-Новости.

Днем 11 марта 67-летнему жителю Бреста на мессенджер позвонила женщина, которая представилась специалистом одного из банков. Она сообщила, что со счета мужчины неизвестные пытаются похитить деньги и необходимо предпринять меры к их защите. Собеседница сказала, что для выполнения всех процедур ей необходимо узнать данные интернет-банкинга.

Пенсионер не поверил собеседнице и прервал разговор, положив трубку. Однако лжесотрудница банка перезвонила и продолжила убеждать потерпевшего о необходимости защитить свои деньги. В ход пошла отработанная психологическая атака. Поддавшись уговорам и убеждениям, мужчина предоставил собеседнице конфиденциальную информацию. После с ним также с помощью Viber связался человек, представившийся сотрудником службы безопасности того же банка и потребовал сообщать коды, которые будут приходить в SMS-сообщениях.

В результате злоумышленники похитили с банковского счета пенсионера более 400 долларов, а с его депозитного валютного счета — более 25 тысяч долларов.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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11 марта 67-летнему жителю Бреста на мессенджер позвонила «женщина из банка».
 
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