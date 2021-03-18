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Цифра дня. Сколько белорусов поддержали инициативу Тихановской о голосовании

18.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Количество проголосовавших продолжает расти.

18 марта Светлана Тихановская призвала белорусов проголосовать на платформе «Голос» за переговоры с властью. С соотвествующим заявлением она вышла в прямой эфир на YouTube в 12.00. Старт голосования был дан после окончания обращения.

Первые результаты обещано озвучить ко Дню Воли — 25 марта. За ходом голосования можно следить онлайн. Так, по состоянию на 21.30 количество проголосовавших превысило 371 тысячу человек.

Цифра дня. Сколько белорусов поддержали инициативу Тихановской о голосовании

По мнению авторов инициативы, масштабное голосование решит сразу три задачи:

- Продемонстрирует мировому сообществу, что политический кризис усиливается и требует срочного урегулирования. Это поможет значительно нарастить международное давление.

- Вернет белорусам чувство единства, большинства, силы и превосходства на улицах.

- Остановит гражданский конфликт и продемонстрирует неизбежность переговоров как единственного решения кризиса мирным путем.

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