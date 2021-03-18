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Цифра дня. Сколько белорусов поддержали инициативу Тихановской о голосовании
18.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Количество проголосовавших продолжает расти.
18 марта Светлана Тихановская
Первые результаты обещано озвучить ко Дню Воли — 25 марта. За ходом голосования можно следить онлайн. Так, по состоянию на 21.30 количество проголосовавших превысило 371 тысячу человек.
По мнению авторов инициативы, масштабное голосование решит сразу три задачи:
- Продемонстрирует мировому сообществу, что политический кризис усиливается и требует срочного урегулирования. Это поможет значительно нарастить международное давление.
- Вернет белорусам чувство единства, большинства, силы и превосходства на улицах.
- Остановит гражданский конфликт и продемонстрирует неизбежность переговоров как единственного решения кризиса мирным путем.
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Количество проголосовавших продолжает расти.
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